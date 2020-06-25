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Факти / Україна / Суспільство

Найбільші груди України: дівчина з 13 розміром грудей мріє побити рекорд

Пишногруда Міла Кузнєцова  мріє стати українкою із рекордно великим бюстом. Без уваги жінка не залишається ніколи, її помічають скрізь і всі. В неї 13 розмір грудей.

– Я пишаюся, що у мене такі груди. І завжди мене питають: чи не болить спина, як ти спиш. Я взагалі відчуваю себе чудово, – розповідає жінка.

Мілі  – 32 роки, родом вона з Полтавщини. Жінка має дві освіти: юридичну та економічну. Працює помічником адвоката і  моделлю, встигла навіть отримати титул міс світу в категорії плюс сайз.

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У  школі Міла трохи комплексувала, бо дуже виділялася серед дівчаток-однолітків.  Однак коли подорослішала, то зрозуміла: пишні форми –  це справжня гордість.

Жінка активно займається спортом, щодня проїжджає десятки кілометрів на велосипеді та плаває. Але є один нюанс – із такими грудьми бігати складно.

У обхваті груди 133 сантиметри. Фахівці із національного реєстру рекордів стільки наміряли теж. Минулий тріумф – 128 сантиметрів і належить землячці Міли. Але вона, вочевидь, вже переросла свою конкурентку. Останнє слово за медиками, які мають перевірити, чи дійсно груди натуральні.

Нещодавно челендж #сисечныйчеллендж почав набирати популярності у мережі. Жінки фотографуються без бюстгальтера і викладають знімки в Instagram. При цьому оголені груди приховують різними предметами.

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