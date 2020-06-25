Коронавірус в Україні 25 червня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 25 червня в Україні зафіксували 40 008 випадків коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 994 особи.

349 осіб одужали від Covid-19, 16 померли.

Загалом видужали в Україні 17 758 осіб, померло – 1 067 осіб.

Нині в Україні Covid-19 хворіє 21 183 людей, що на 629 більше, ніж днем ​​раніше.

Лідирують за кількістю підтверджених випадків зараження Covid-19 за минулу добу: Львівська область (204 випадки), Одеська область (95 випадків), Закарпатська область (85 випадків), Рівненська область (84 випадки), в Києві (85 випадків).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Загалом захворювання підтверджено у 2 936 дітей та 6 346 медиків. Госпіталізації потребували 10 870 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 372 пацієнти. 29 198 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужали 3 850 медпрацівників.

Днем раніше, 24 червня, повідомлялося про 940 нових хворих Covid-19 за добу, 23 червня було 833 інфікованих, 22 червня – 681 хворий.