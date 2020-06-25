Одеська область почала готуватися до можливих повеней, оскільки Бессарабія та північна частина вже потерпають від негоди.

Крім того, за словами глави Одеської ОДА Максима Куцого, велика кількість води в регіон насувається з Західної України.

Тому він порекомендував у ці вихідні мешканцям області та туристам не відпочивати на річці чи лимані.

Читайте: Чи може вирубка лісів бути причиною великої повені та хто компенсує збитки

Щоб запобігти можливому лиху, вже мобілізували керівників Біляївського та Білгород-Дністровського районів, Маяківської та Яськівської ОТГ, оскільки саме вони можуть бути уражені негодою передусім.

Працівники ДСНС, Нацполіція та прикордонники працюють, щоб вжити всіх необхідних заходів безпеки та обмежити доступ людей у найближчі дні до потенційно небезпечних місць.

Наразі від підтоплень особливо потерпають західні регіони. Через негоду в Україні постраждали 285 населених пунктів.

Окремі області зазнали значних збитків. Зокрема, Івано-Франківська ОДА називала суму близько 400 млн грн.

Щоб допомогти населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей після повеней, уряд виділив 754 млн грн з резервного фонду.