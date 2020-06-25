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Факти / Україна

Одеська область готується до повеней, туристів просять не відпочивати на воді

Одеська область почала готуватися до можливих повеней, оскільки Бессарабія та північна частина вже потерпають від негоди.

Крім того, за словами глави Одеської ОДА Максима Куцого, велика кількість води в регіон насувається з Західної України.

Тому він порекомендував у ці вихідні мешканцям області та туристам не відпочивати на річці чи лимані.

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Щоб запобігти можливому лиху, вже мобілізували керівників Біляївського та Білгород-Дністровського районів, Маяківської та Яськівської ОТГ, оскільки саме вони можуть бути уражені негодою передусім.

Працівники ДСНС, Нацполіція та прикордонники працюють, щоб вжити всіх необхідних заходів безпеки та обмежити доступ людей у найближчі дні до потенційно небезпечних місць.

Наразі від підтоплень особливо потерпають західні регіони. Через негоду в Україні постраждали 285 населених пунктів.

Окремі області зазнали значних збитків. Зокрема, Івано-Франківська ОДА називала суму близько 400 млн грн.

Щоб допомогти населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей після повеней, уряд виділив 754 млн грн з резервного фонду.

Фото: Dreamstime

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