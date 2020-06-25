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Факти / Україна

Погано буде всім: Зеленський сказав, коли може бути пік Covid-19

Пік захворювання коронавірусом в Україні може відбутися посеред літа, якщо не зупинити зростання кількості нових інфікувань.

Про це сказав президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що через щоденне зростання хворих на коронавірус, в лікарнях деяких областей заповнено вже більше половини ліжкомісць.

– Якщо не зупинити це зростання, матимемо пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий послабленню карантину, – сказав він.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс Президента

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