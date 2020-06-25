Погано буде всім: Зеленський сказав, коли може бути пік Covid-19

Пік захворювання коронавірусом в Україні може відбутися посеред літа, якщо не зупинити зростання кількості нових інфікувань.

Про це сказав президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що через щоденне зростання хворих на коронавірус, в лікарнях деяких областей заповнено вже більше половини ліжкомісць.