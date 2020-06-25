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Факти / Погода

Погода в Україні на 25 червня (КАРТА)

Погода 25 червня в Україні буде дощовою та теплою. Грозовий фронт йтиме по західній частині України.

ЧитайтеСильні зливи тільки на заході: погода в Україні на День Конституції (КАРТА)

Погода в Україні на сьогодні - 25 червня 2020

Циклон накриє Львівську, Тернопільську, Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Одеську та Хмельницьку області.

Найтепліше буде на півдні та сході України, де температура підніметься до +30°С.

У західних областях буде прохолодніше і триматиметься на позначці +22°С протягом дня.

Трохи тепліше буде в центральних районах, де градусники покажуть +28°С.

Негода на західній Україні

Погода на західній Україні стабілізується до кінця тижня, тоді і зміниться паводкова ситуація в регіоні.

З 22 червня на захід України накривають паводки. З берегів вийшли гірські річки. Вода зруйнувала 90 мостів і 110 км доріг.

130 мостів були пошкоджені. У Чернівецькій області цілі райони відрізані від обласного центру.

Тільки у Івано-Франківській області оцінили шкоду у 400 млн грн. У Кабміні цифру назвали у 1 млрд грн.

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