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Порушення ПДР: як сплатити штраф через Приват24
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Порушення ПДР: як сплатити штраф через Приват24

Порушення ПДР: як сплатити штраф через Приват24

Для того, щоб оплатити штраф ПДР не потрібно витрачати багато часу, адже це можна зробити за допомогою банківської карти в інтернет-банку.

Що для цього потрібно мати?

  • квитанцію про оплату штрафу;
  • доступ до банківського ресурсу (бути клієнтом банку, мати логін та пароль для входу);
  • дані самої карти.

Як оплатити штраф ПДР через Приват24 на комп’ютері?

  1. Авторизуйтесь в інтернет-банку (введіть логін та пароль).
  2. Оберіть пункт Мої платежі.
  3. У рядку Створити новий платіж введіть ключове слово: штрафи або ПДР.
  4. Оберіть область.
  5. Введіть реквізити штрафу та суму.
  6. Додайте у кошик та підтвердіть платіж.

Квитанція про оплату буде надіслана на вашу електронну пошту.

Як оплатити штраф у додатку Приват24?

  • зайдіть в додаток банку;
  • пункт Мої платежі;
  • створіть новий платіж;
  • пункт Пошук компанії та вводите слово ПДР;
  • оберіть шаблон Оплата штрафу ПДР та паркування;
  • оберіть область;
  • введіть реквізити штрафу та суму;
  • підтвердіть платіж.

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