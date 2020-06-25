Що для цього потрібно мати?
- квитанцію про оплату штрафу;
- доступ до банківського ресурсу (бути клієнтом банку, мати логін та пароль для входу);
- дані самої карти.
Як оплатити штраф ПДР через Приват24 на комп’ютері?
- Авторизуйтесь в інтернет-банку (введіть логін та пароль).
- Оберіть пункт Мої платежі.
- У рядку Створити новий платіж введіть ключове слово: штрафи або ПДР.
- Оберіть область.
- Введіть реквізити штрафу та суму.
- Додайте у кошик та підтвердіть платіж.
Квитанція про оплату буде надіслана на вашу електронну пошту.
Як оплатити штраф у додатку Приват24?
- зайдіть в додаток банку;
- пункт Мої платежі;
- створіть новий платіж;
- пункт Пошук компанії та вводите слово ПДР;
- оберіть шаблон Оплата штрафу ПДР та паркування;
- оберіть область;
- введіть реквізити штрафу та суму;
- підтвердіть платіж.