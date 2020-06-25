Повінь у Західній Україні: МЗС звернулося за допомогою до ЄС і НАТО

Через повені у Західній Україні Міністерство закордонних справ звернулося за допомогою до держав-партнерів, а також до штаб-квартир НАТО і ЄС.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що це потрібно, щоб активувати Механізм цивільного захисту ЄС та залучити Євроатлантичний центр НАТО з реагування на катастрофи природного і техногенного характеру.

Відомство розраховує на підтримку партнерами зусиль уряду із захисту життя і здоров’я громадян України, об’єктів критичної інфраструктури, зменшення негативного впливу природного лиха на господарську діяльність.

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До Івано-Франківської області вже направили додаткові підрозділи МВС, Нацгвардії, ДСНС з відповідною технікою.

Крім того, сьогодні під час засідання Кабмін виділив 754 млн грн з резервного фонду, щоб допомогти населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей після повеней.

Оскільки через повінь у Західній Україні сильно підтопило 285 населених пунктів, вода забрала життя трьох людей.