У Харківській області Нацполіція затримала чоловіка, який налагодив збут вибухових речовин та пристроїв.

Працівники правоохоронних органів викрили канал, через який займались продажем пластиду, тротилу та детонаторів.

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За даними поліції, напередодні вони затримали зловмисника під час продажу 10 кг пластиду, який виявився колишнім військовим.

– У середу, 24 червня, співробітники управління стратегічних розслідувань у Харківській області затримали чоловіка під час продажу партії вибухівки. Зокрема тротилових шашок загальною вагою 1,5 кг, 10 кг пластиду та електродетонатори, – йдеться у повідомленні.

Також зловмисник встиг обміняти отримані гроші у пункті обміну валют на €800.

Раніше працівниками правоохоронних органів вже було виявлено продаж детонаторів, пластиду та тротилу на суму $500 цим чоловіком.

Зловмиснику планують повідомити про підозру за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Чоловікові загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.







Продавав пластид та детонатори: на Харківщині затримали колишнього військового / 2 фотографии

Злочини у Харківській області

На Харківщині СБУ викрили злочинне угрупування, яке викрадало гроші з банківських карток через втручання у роботу банківських систем.

До складу злочинного угрупування входило 15 осіб. Вони використовували комп’ютерні віруси, за допомогою яких викрадались реквізити рахунків та персональні дані громадян України, Європи та США.

Під час обшуків правоохоронці виявили понад 40 одиниць комп’ютерної техніки, банківські карти, готівку, документи на рухоме та нерухоме майно за кордоном та в Україні та цінності на 12 млн грн.