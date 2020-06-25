Люди, які в’їжджають в Україну, можуть не проходити обсервацію і не знаходиться на самоізоляції за умови негативного результату ПЛР-тесту.

Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду і внесені зміни до постанови Кабміну №392.

Дозвіл не проходить обсервацію стосуватиметься людей, які перетинають державний кордон або контрольні пункти пропуску з тимчасово окупованих територій.

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– Також пропонується внести уточнення щодо поліса страхування для іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Міністерство охорони здоров’я розділило країни світу на червону і зелену зони за кількістю активних випадків коронавірусу. До червоної зони потрапили 50 країн, де кількість хворих становить 40 осіб на 100 тис. населення.

Таким чином, українцям не рекомендують відвідувати Велику Британію, Нідерланди, Іспанію, Францію, Італію, Швецію, Росію, Білорусь, а також США і Канаду.

Однак, туристам, які їдуть в Україну транзитом через країни з червоної зони дозволено не проходити обсервацію.

Фото: Держприкордонслужба