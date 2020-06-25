В Україні можуть запровадити жорсткий карантин, якщо українці ігноруватимуть протиепідемічні заходи.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, в інших країнах модель адаптивного карантину працює і зростання нових випадків коронавірусу зменшується, чого не можна сказати про Україну.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19