В Україні можуть запровадити жорсткий карантин, якщо українці ігноруватимуть протиепідемічні заходи.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, в інших країнах модель адаптивного карантину працює і зростання нових випадків коронавірусу зменшується, чого не можна сказати про Україну.
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– Ситуація значно погіршується. Причина-люди перестали дотримуватися карантину. В інших країнах захворюваність не зростає при такій моделі. Єдиний шлях-продовжувати політику покарань, – сказав він.