PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україні можуть повернути жорсткий карантин – Шмигаль

В Україні можуть запровадити жорсткий карантин, якщо українці ігноруватимуть протиепідемічні заходи.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, в інших країнах модель адаптивного карантину працює і зростання нових випадків коронавірусу зменшується, чого не можна сказати про Україну.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

– Ситуація значно погіршується. Причина-люди перестали дотримуватися карантину. В інших країнах захворюваність не зростає при такій моделі. Єдиний шлях-продовжувати політику покарань, – сказав він.

Джерело: Урядовий портал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка