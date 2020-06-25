Станом на 25 червня у Києві коронавірус виявили у 4 609 людей.

За добу – 81 новий випадок.

Захворіли:

51 жінка віком від 18 до 78 років

23 чоловіка віком від 18 до 80 років

3 дівчинки від 2 до 14 років та 4 хлопчики від 7 до 17 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Станом на 25 червня в Україні діагностували 40 008 випадків коронавірусу, за минулу добу – 994 нових випадки.