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Факти / Україна

Вірус не відступає: у Києві 81 новий випадок Covid-19

Станом на 25 червня у Києві коронавірус виявили у 4 609 людей.

За добу – 81 новий випадок.

Захворіли:

  • 51 жінка віком від 18 до 78 років
  • 23 чоловіка віком від 18 до 80 років
  •  3 дівчинки від 2 до 14 років та 4 хлопчики від 7 до 17 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Станом на 25 червня в Україні діагностували 40 008 випадків коронавірусу, за минулу добу – 994 нових випадки.

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