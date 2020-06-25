Київ скували 8-бальні затори (КАРТА)

На вечір 25 червня дороги Києва стоять у 8-бальних заторах.

Велика тянучка на проспекті Лобановського та на проспекті Перемоги у сторону виїзду з міста.

Тянучка з вантажівок є на Північному мості в обидва боки. Водночас на Південному мосту затор є з боку правого берега.

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Суцільний затор стоїть на Окружній дорозі Києва – від Одеської площі до перетину з проспектом Паладіна. Причина – ремонт дороги та аварії.

Ускладнено рух у районі Набережного шосе.

Затори на лівому березі Києва

На лівому березі традиційно стоїть у 6-бальному заторі Броварський проспект. Аварія скувала проїзд біля станції метрополітену Чернігівська.

Проблема з проїздом є на бульварі Перова. Також є ускладнення на з’їздах з мостів через Дніпро.

Зеленський поспілкувався з далекобійниками

Президент Володимир Зеленський в одній з груп соціальних мереж, присвяченій далекобійникам, поспілкувався з ними через відео. У групі обговорювали, як оминути пости поліції та затори. Президент виклав відео в якому назвав водіїв ”засранцями”.

В Україні у спеку заборонено їздити вантажівкам по дорогах загального користування та в’їжджати у міста. Водночас багато водіїв ігнорують дане правило.

Джерело: Google Maps