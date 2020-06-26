Коронавірус в Україні 26 червня 2020: оперативна статистика МОЗ

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Факти / Інфографіка

1 109 за добу: в Україні черговий антирекорд серед хворих на коронавірус

Коронавірус в Україні 26 червня підтвердили у 41 117 українців, нових випадків – 1 109.

Померло від ускладнень коронавірусу 19 осіб, всього життя втратили 1 086 осіб.

За добу вилікувався 541 українець. Всього хворобу подолали 17 758 пацієнтів, за даними моніторингової системи РНБО.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Серед хворих 135 дітей (загалом 3171) та 74 медпрацівника (загалом 6 420).

Здійснено 27 154 тестів на Covid-19. Із них 13 916 методом ПЛР. Ще 13 238 – методом ІФА.

Загалом проведено 620 624 тестування методом ПЛР.

У лікарні 26 червня госпіталізовано 205 людей. Нині зайнято 3 839 ліжок із 23 419, виділених для хворих коронавірусом.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Поширення коронавірусу по регіонах:

У Львівській області – 209 нових випадків, три смерті, на Рівненщині – 116 нових випадків і дві смерті. Рекорд у Києві – 113 нових випадків і один померлий.

Жодного нового випадку не виявлено у Запорізькій області.

Covid-19 виявлено:

  • у Вінницькій області — 1 788 випадків;
  • у Волинській області — 2 096 випадків;
  • у Дніпропетровській області — 1 081 випадок;
  • у Донецькій області — 412 випадків;
  • у Житомирській області — 1 366 випадків;
  • у Закарпатській області — 2 547 випадків;
  • у Запорізькій області — 561 випадок;
  • в Івано-Франківській області — 2 217 випадків;
  • у Кіровоградські області — 640 випадків;
  • у Києві — 4 726 випадків;
  • у Київській області — 2 419 випадків;
  • у Львівській області — 4 836 випадків;
  • у Луганській області — 76 випадків;
  • у Миколаївській області — 384 випадки;
  • у Одеській області — 1 529 випадків;
  • у Полтавській області — 304 випадки;
  • у Рівненській області — 3 364 випадки;
  • у Сумській області — 284 випадки;
  • у Тернопільській області — 1 857 випадків;
  • у Харківській області — 1 993 випадки;
  • у Херсонській області — 190 випадків;
  • у Хмельницькій області — 724 випадки;
  • у Чернівецькій області — 4 582 випадки;
  • у Черкаській області — 627 випадків;
  • у Чернігівській області — 514 випадків.

Коронавірус в Україні 26 червня 2020: оперативна статистика МОЗ

Даних по окупованому Криму і Донбасу немає.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Івано-Франківськ – 20,57%
  • Київ – 16,53%
  • Львів – 23,43%
  • Ужгород – 18,43%
  • Чернівці – 16,9%.

Днем раніше, 25 червня, Україна побила свій антирекорд – 994 нових випадки Covid-19. Усього зафіксували 40 008 хворих на коронавірус.

Останні два дні кількість хворих невпинно зростає і не падає менше 900 випадків на добу. Деякі експерти пов’язують це із збільшенням кількості ПЛР-тестів в Україні. Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль звинуватив українців у недотриманні карантину.

Джерело: РНБО

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