66% українців переконані, що коронавірус створили спеціально – дослідження

Більша частина українців вважає, що коронавірус був створений штучно. Такої думки дотримується 66% жителів країни.

З них 37% – переконані, що вірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення, йдеться у опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Ще 29% обрали варіант, що коронавірус виготовлений у лабораторії і потрапив у природу випадково.

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Майже 18% опитаних вважають, що Covid-19 з’явився природним шляхом. Ще 16% не змогли відповісти.

Де виник коронавірус

Людям, які обрали варіант про штучне походження і випадкове поширення, ставили додаткове запитання, у якій, на їхню думку, країні його створили.

70% респондентів вважають, що коронавірус був штучно розроблений у Китаї, ще 5% назвали США, 3% – Росію. Решта не змогли відповісти.

Хто відповідальний за коронавірус

Людям, які вірять у навмисну розробку і поширення коронавірусу, ставили питання, хто за це відповідальний.

На їх думку:

Китай – 26%;

США – 11%;

Росія – 2%;

49% – не змогли відповісти.

Дослідження тривало з 31 травня до 4 червня. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали 2000 респондентів віці від 18 років і старше. Статистична похибка – 1,4%.

Коронавірус в Україні

Нині в Україні зафіксували 1 108 нових випадків Covid-19. Усього інфекцію підтвердили у 41 117 українців.

Водночас, за даними Світового центру даних Геоінформатика і сталий розвиток при КПІ ім. Ігоря Сікорського, з кінця травня 2020 року розпочалась фаза повільного згасання пандемії.

Кількість тих, хто одужав поступово збільшується у порівнянні з кількістю інфікованих. Але судячи із статистики – дані не вірні, так як останній тиждень фіксується суттєве збільшення кількості хворих.

Джерело: Київський мыжнародний інститут соціології