Авікакастастрофа МАУ: Іран передасть Франції чорні ящики для розшифрування

Іран погодився передати у Францію для розшифрування бортові самописці літака МАУ рейсу PS752, який збили над Тегераном в січні.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

За його словами, для того щоб завершити технічне розслідування потрібно розшифрувати чорні скриньки. Саме це зможе зробити Франція. В розшифровування також приймуть участь і найкращі експерти України.

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– Це малий, але важливий крок, який наближає передусім сім‘ї загиблих і всю Україну до встановлення правди про катастрофу та справедливості!, – написав заступник міністра.

Також він зазначив, що наразі продовжується розслідування, яке допоможе з’ясувати, хто причетний до катастрофи.

– Ми продовжимо свою роботу над встановленням справедливості та притягненням до відповідальності всіх причетних, – додав Єнін.

8 січня в Ірані розбився літак МАУ, який прямував до Києва. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, з них 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.