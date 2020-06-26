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Факти / Україна / Суспільство

Графік роботи Укрпошти на День Конституції – які відділення працюють

День Конституції України припадає на 28 червня – це неділя, тому вихідний день переносять на понеділок 29 червня.

Багато підприємств у зв’язку з цим змінюють графік своєї роботи, Укрпошта не виняток.

Список відділень, які працюють 28 червня:

  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
Графік роботи Укрпошти на День Конституції – які відділення працюють / 2 фотографии

Читайте: Графік роботи банків на День Конституції

Список відділень, які працюють 29 червня:

  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
  • Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020
Графік роботи Укрпошти на День Конституції – які відділення працюють / 5 фотографий

День Конституції України

День Конституції України Верховна Рада ухвалила 28 червня 1996 року. Це був один з важливих кроків у забезпеченні прав людини і громадянина, що в подальшому підвищило міжнародний авторитет України на світовій арені.

До слова, День Конституції України – це єдине державне свято, закріплене у самій Конституції.

Джерело: Укрпошта

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