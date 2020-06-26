12 березня 2020 року рішенням уряду в країні оголосили загальнонаціональний карантин, який мав тривати три тижні, до 3 квітня. Однак через збільшення кількості інфікованих коронавірусом ці заходи продовжили спочатку до 24 квітня, потім до 11 травня, а пізніше до 22 травня.
20 травня Кабмін прийняв рішення про встановлення в Україні адаптивного карантину до 22 червня.
З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантину – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.
У країні дозволили роботу закладів громадського харчування на винос, роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів.
Також уряд дозволив громадянам відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, салони краси.
З 25 травня відновилась робота громадського транспорту в Україні.
Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
20 травня Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину.
– Уряд підтримав рішення щодо пом’якшення карантинних обмежень з 22 травня. Водночас ми подовжуємо карантин до 22 червня та переходимо до адаптивної моделі. Це дасть змогу регіональним комісіям ТЕБ і НС посилювати протиепідемічні обмеження на місцях у разі виявлення спалахів захворювання. Або послаблювати їх, якщо їх не буде, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Коли закінчиться карантин
З 1 червня в Україні стартував третій етап послаблення карантину.
Денис Шмигаль повідомив, що відкрилися спортивні зали, фітнес-центри, відновлено міжобласне автомобільне та залізничне сполучення, запрацювали заклади освіти.
17 червня Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 липня.
– З огляду на зростання хворих на коронавірус ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня. Також ми розглянемо запропонований МОЗ оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає посилення карантину у вибільних регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
У регіонах, де діє послаблення карантину дозволили:
- спортивні змагання до 50 осіб без глядачів;
- відкриття релігійних установ (1 особа на 10 кв.м);
- відновити роботу готелям та басейнам;
- приймати відвідувачів ресторанам та кафе у приміщеннях;
- відкриття кінотеатрів;
- відновити роботу центрам надання адмінпослуг, проте час роботи вони визначатимуть самостійно.
Детальніше про те, як проходить карантин в Україні, можна прочитати в текстовому онлайні на Фактах ICTV.