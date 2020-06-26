26 червня 2020 року у Києві виявили 4 724 випадків коронавірусу.
За останню добу – 115 людей захворіли на Covid-19.
Хто захворів:
- 58 жінок віком від 19 до 85 років;
- 4-річна дівчинка;
- 49 чоловіків віком від 18 до 78 років;
- 7 хлопчиків віком від 3 до 15 років.
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Найбільше нових випадків виявили у Дарницькому районі – 19. У Дніпровському та Оболонському – по 18. У Деснянському районі – 15 випадків.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва:
- Печерський район – 547 хворих;
- Шевченківський район – 327 хворих;
- Солом’янський район – 444 хворих;
- Дніпровський район – 488 хворих;
- Святошинський район – 396 хворих;
- Деснянський район – 566 хворих;
- Подільський район – 327 хворих;
- Голосіївський район – 360 хворих;
- Оболонський район – 431 хворих;
- Дарницький район – 789 хворих.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні 26 червня підтвердили ще у 1 109 українців. Це новий антирекорд для нашої держави. Усього Covid-19 виявили у 41 117 українців. Померло за добу 19 осіб, вилікувався 541 людина.
Фахівці пов’язують таку кількість хворих із збільшенням кількості ПЛР-тестів в Україні.
Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль та очільник МОЗ Максим Степанов нарікають на українців, які не дотримуються карантину.