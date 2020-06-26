26 червня 2020 року у Києві виявили 4 724 випадків коронавірусу.

За останню добу – 115 людей захворіли на Covid-19.

Хто захворів:

58 жінок віком від 19 до 85 років;

4-річна дівчинка;

49 чоловіків віком від 18 до 78 років;

7 хлопчиків віком від 3 до 15 років.

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Найбільше нових випадків виявили у Дарницькому районі – 19. У Дніпровському та Оболонському – по 18. У Деснянському районі – 15 випадків.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва:

Печерський район – 547 хворих;

Шевченківський район – 327 хворих;

Солом’янський район – 444 хворих;

Дніпровський район – 488 хворих;

Святошинський район – 396 хворих;

Деснянський район – 566 хворих;

Подільський район – 327 хворих;

Голосіївський район – 360 хворих;

Оболонський район – 431 хворих;

Дарницький район – 789 хворих.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 26 червня підтвердили ще у 1 109 українців. Це новий антирекорд для нашої держави. Усього Covid-19 виявили у 41 117 українців. Померло за добу 19 осіб, вилікувався 541 людина.

Фахівці пов’язують таку кількість хворих із збільшенням кількості ПЛР-тестів в Україні.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль та очільник МОЗ Максим Степанов нарікають на українців, які не дотримуються карантину.