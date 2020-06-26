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Факти / Україна / Суспільство

Київ побив антирекорд з кількості хворих на коронавірус

Станом на 26 червня у Києві зафіксували 4 724 випадків коронавірусу, за добу виявили 115 осіб, які захворіли на Covid-19.

Наразі це черговий антирекорд у кількості нових випадків коронавірусної інфекції за добу.

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Наразі захворіли ще дев’ять медиків.

За останню добу померла одна людина. Загалом від коронавірусу у Києві зафіксували 102 летальних випадки.

Одужали 17 осіб, за весь період Covid-19 здолали 1 490 киян.

До лікарень госпіталізували 25 пацієнтів, інші знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків коронавірусу зафіксували у Дарницькому районі – 19. У Дніпровському та Оболонському – по 18, а у Деснянському районі – 15 випадків.

коронавирус в киеве 26 июня

Також мер Києві Віталій Кличко наголосив, що у столиці збільшилась кількість захворювання на коронавірус у дітей. У червні Covid-19 діагностували у 139 дітей. За весь період пандемії захворіли 377 маленьких пацієнтів.

Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 16 дітей, а найменшому інфікованому тільки 10 днів.

В Україні 26 червня діагностували 41 117 нових випадків коронавірусу. За останню добу – 1 109.

Від ускладнень померло 19 осіб, за весь період пандемії життя втратили 1 086 хворих. За останню добу вилікувався 541 пацієнт з коронавірусом. Всього хворобу змогли подолати 17 758 українців.

Найбільший приріст кількості хворих зафіксували у Львівській області – 209 нових випадків, три смерті, на Рівненщині – 116 нових випадків і дві смерті.

Джерело: КМДА

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