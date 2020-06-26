МОЗ оновив список країн червоної зони (ДОКУМЕНТ)

МОЗ України оновив список країн зі складною епідситуацію та високим рівнем поширення коронавірусу.

Станом на 26 червня 2020 року до червоної зони потрапило понад 50 держав, серед яких США, сусідні РФ та Білорусь.

Через складну ситуацію з коронавірусом до червоної зони міністерство віднесло і Україну, показник – 50,6.

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Крім того, до неї потрапили Велика Британія, Франція, Бельгія, Португалія, Іспанія, Ізраїль, Єгипет, Молдова, Швеція та Канада. Ці країни МОЗ не рекомендує відвідувати.

Після поновлення міжнародного авіасполучення в Україні МОЗ затвердив рекомендацію, у якій поділив країни на червону і зелену зони.

До червоної зони потрапляють країни, де кількість хворих – 40 осіб на 100 тис. населення.

Міністерство відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі та оновлює список.