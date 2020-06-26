Жертва катувань Неля Погребіцька розповіла про події зґвалтування у Кагарлику поліцейськими.

За її словами, вона прибула до відділення поліції 23 травня о 18.00-19.00, а вийшла звідки лише 24 травня о 4.00.

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26-річна дівчина розповіла, що все почалося з того, що у селі Стави, де вона проживає, сталося пограбування магазину. Її викликали для свідчень до Кагарлицького відділення поліції, проте вона так і не зрозуміла, чому її.

– Сиділи усі разом у Міші (сусід, який відвозив дівчину до відділку – Ред.) цілий вечір. Ігор з сусіднього села приніс пляшку коньяку, пляшку горілки та цигарки. На наступний день виявилось, що хтось пограбував магазин, і всі подумали на Ігоря. Він мав репутацію дрібного крадія, тому на нього усі й подумали.

Міша прийшов до мене та сказав, що потрібно дати свідчення. Чого до мене, я не зрозуміла. Натомість я сказала, що була у нього вдома, ми сиділи усі разом і я нікуди не виходила. На що він все одно сказав, що потрібно їхати у відділення поліції, – розповіла Неля.

За її словами, з одним із підозрюваних – Миколою Кузівою у них був конфлікт.

– Я пам’ятаю, що якось сиділи у Міши вдома, він приїхав (Микола Кузіва – Ред.), зайшов до хати. Сказав усім забиратися, тому що він тут господар, всі вийшли, а я довго збиралася через малу. Тоді він до мене підійшов, взяв за підборіддя та сказав мені, щоб я дивилася йому в очі і що він мені подзвонить. Якщо я не вийду до нього, він наголосив на тому, де він працює та що може зробити, – наголосила 26-річна дівчина.

Неля Погребіцька повідомила, що з неї знущались два поліцейських, інші працівники відділення чули все, але не допомогли їй.

Спочатку Микола Кузів зайшов до кабінету та дістав протигаз та надягнув на дівчину. За її словами, вона не пам’ятає чи він їй розбив ніс після того, як зняв протигаз чи до. А потім повів її до туалету.

– Я подивилась у дзеркало – уся у крові. Кузів сказав, щоб я вмилась, а води не було. Довелось витиратись одягом, – розповіла Неля.

Також потерпіла зазначила, що Микола Кузів бив її, погрожував пістолетом, запальничкою та електрошокером.

Після цього прийшов Сергій Сулима. Він завів дівчину в інший кабінет, де був диван та наказав роздягатись.

– Я думала, чи битиме, чи що робитиме. А він мене близько 2.00 ночі завів до кабінету, де був диван і сказав мені роздягатись. Я говорила, що не буду, просила відпустити, адже мене вдома дитина чекає. А він чіплявся та казав, що я повинна робити все, що він скаже, – розповіла дівчина.

За словами жерти зґвалтування у Кагарлику, Микола Кузів пішов з відділення близько 2.00, а Сергій Сулима відпустив її о 4.00.

Після цього вона побігла у парк та почала телефонувати своєму сусіду Михайлу, щоб він забрав її. Лише вдома вона розповіла своїй мамі про катування та зґвалтування.

25 червня поліція Київської області повідомила, що готова надати Нелі Погребіцькій цілодобову охорону.

Відповідний наказ підписав глава поліції Київської області Андрій Небитов 17 червня. Для негайного виклику поліції в будинку жінки була встановлена ​​тривожна кнопка.

23 червня прокуратура змінила кваліфікацію злочину у справі зґвалтування у Кагарлику. Наразі Сергія Сулиму та Миколу Кузіва підозрюють за ст. 152 (Зґвалтування групою осіб) та с. 127 (Катування) КК України.

Попередня ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України зникла з кваліфікації.

Обох підозрюваних наприкінці травня взяли під варту, а також звільнили близько 10 працівників Кагарлицького відділення поліції.

Злочин стався у ніч з 23 на 24 травня. 26-річна жінка звернулась до лікарні та повідомила про катування та зґвалтування місцевими працівниками поліції.