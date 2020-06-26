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Факти / Україна / Суспільство

На ринку Троєщина у Києві спалах коронавірусу

У Києві зафіксували спалах коронавірусу на речовому ринку Троєщина.

Станом на 26 червня там зафіксували Сovid-19 у п’яти працівників. Наразі вони перебувають на самоізоляції.

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 – Хочу повідомити, що спалах коронавірусу зафіксований на речовому ринку Троєщина. Там підтвердили захворювання у п’яти працівників. Вони лікуються на самоізоляції, – наголосив Віталій Кличко.

Держпродспоживслужба визначає коло контактних осіб. А комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про можливість подальшої роботи ринку.

Станом на 26 червня у Києві зафіксували 4 724 нових випадків коронавірусу.

За весь час пандемії у столиці померло 102 людини. Найбільше випадків за останню добу діагностували у Дарницькому районі – 19. У Дніпровському та Оболонському – по 18, а у Деснянському районі – 15 випадків.

Джерело: КМДА

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