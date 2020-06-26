Після призначення Шкарлета з МОН звільнився заступник міністра

Заступник міністра освіти Єгор Стадний написав заяву на звільнення після того, коли уряд призначив Сергія Шкарлета на посаду в.о очільника МОН.

– Я дуже вдячний долі, яка дала мені можливість попрацювати 10 місяців з дуже крутими, справжніми фахівцями в МОН. Заяву вже написав, попереду багато роботи, – зазначив урядовець.

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Призначення Шкарлета

25 червня Кабмін призначив колишнього регіонала, ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти.

На початку червня наукове співтовариство Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікувало інформацію про можливі плагіати в наукових роботах.

Шкарлет заперечує наявність плагіату в своїх роботах.

Сергій Шкарлет мав стати міністром освіти ще на початку місяця. Але у Верховній Раді відмовились призначати його на посаду, незважаючи на те, що це рекомендація президента Володимира Зеленського.

Повстав голова комітету освіти Сергій Бабак. Проти нього його однопартійці з Слуги народу навіть почали збирати підписи за відставку з комітету.