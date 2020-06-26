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Факти / Україна / Політика

Після призначення Шкарлета з МОН звільнився заступник міністра

Заступник міністра освіти Єгор Стадний написав заяву на звільнення після того, коли уряд призначив Сергія Шкарлета на посаду в.о очільника МОН.

Після призначення Шкарлета з МОН звільнився заступник міністра

– Я дуже вдячний долі, яка дала мені можливість попрацювати 10 місяців з дуже крутими, справжніми фахівцями в МОН.

Заяву вже написав, попереду багато роботи, – зазначив урядовець.

Читайте: Ректор та екс-регіонал: що відомо про в.о. Міносвіти Сергія Шкарлета

Призначення Шкарлета

25 червня Кабмін призначив колишнього регіонала, ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти.

На початку червня наукове співтовариство Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікувало інформацію про можливі плагіати в наукових роботах.

Шкарлет заперечує наявність плагіату в своїх роботах.

Сергій Шкарлет мав стати міністром освіти ще на початку місяця. Але у Верховній Раді відмовились призначати його на посаду, незважаючи на те, що це рекомендація президента Володимира Зеленського.

Повстав голова комітету освіти Сергій Бабак. Проти нього його однопартійці з Слуги народу навіть почали збирати підписи за відставку з комітету.

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