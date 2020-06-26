Повінь у Західній Україні: як уникнути спалахів інфекцій і отруєнь

Через повені в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях виникає ризик спалаху інфекційних хвороб та харчових отруєнь у цих регіонах.
Він пов’язаний із затопленням гноєсховищ та сміттєзвалищ, повідомляє Центр громадського здоров’я України та вкотре нагадує про необхідність дотримання профілактичних правил.
Яких правил треба дотримуватися:
- не пити воду з сумнівних джерел та невідомих криниць, перед вживанням її треба кип’ятити;
- харчуватися лише якісними продуктами, перед вживанням їх приготувати згідно з технологіями – варити м’ясо, рибу, яйця;
- не нехтувати правилами особистої гігєни.
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Як правильно ліквідувати наслідки негоди:
- після сходу води рекультивувати городи та присадибні ділянки на глибину 20-25 см, прибрати сміття;
- провести дезінфекцію в індивідуальних вигребних ямах та вбиральнях;
- почистити криниці;
- у разі затоплення будинку провести дезінфекцію всередині будівлі, ретельно вимити посуд та меблі;
- не дозволяти дітям гратися брудними іграшками.
Недотримання цих правил загрожує спалахами вірусного гепатиту А, черевного тифу, дизентерії, ентеровірусної інфекції.
Під час перших симптомів занедужання варто одразу звернутися до лікаря.
З 22 по 24 червня 2020 року через сильні дощі у Західній Україні з берегів вийшли гірські річки.
Від повені найбільше постраждали Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька області.
Негода у Західній Україні забрала життя трьох людей, пошкодила тисячі будинків та зруйнувала сотні кілометрів доріг.
Президент України доручив уряду допомогти місцевим мешканцям з ліквідацією наслідків негоди.
Джерело: ЦГЗ