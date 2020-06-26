Андрій Балонь - що відомо про главу Кіровоградської ОДА

25 червня уночі стало відомо, що глава Кіровоградської ОДА Андрій Балонь разом із керівником патронатної служби області Сергієм Шевченком вимагали у місцевого чиновника хабар у розмірі 1,8 млн грн за “неперешкоджання його діяльності”.

В НАБУ та СБУ поки що не називають фігурантів розслідування, однак інформацію про осіб, які вимагали хабар підтвердили:

місцевий активіст Андрій Лаврусь

головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов ;

колишній нардеп та член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко

За словами Бутусова, хабар вимагали у начальника Держспоживслужби в Кіровоградській області: 1,8 млн грн наче мали уберегти його від звільнення.

– Перший транш у 100 тис. грн посадовці ОДА отримали в червні 2020 року, що зафіксовано в матеріалах слідства. Під час передавання другого – у 250 тис. грн — їх викрито на гарячому, – зазначили в НАБУ.

Операцію із викриття проводили спільно СБУ, САП та НАБУ. Місцевий активіст Андрій Лаврусь повідомив, що главу області затримали у Києві, а обшуки проводилися в орендованому домі в Кропивницькому та приміщенні ОДА.

Правоохоронці також затримали ймовірного співучасника злочину – начальника патронатної служби Кіровоградської ОДА Сергія Шевченка.

СБУ оприлюднила фотографії виявлених під час обшуків стосів купюр (гривневих та доларових), а також котеджу, де, ймовірно, пройшли обшуки.











Призначив Зеленський: що відомо про Балоня, який вимагав 1,8 млн хабаря / 3 фотографии

Призначення Балоня

У листопаді 2019 року 37-річного Андрія Балоня призначили главою Кіровоградської ОДА. Співбесіду з ним проводив сам Володимир Зеленський.

– Мені подзвонили з Офісу президента і сказали, що Зеленський хоче зі мною поспілкуватися. Я спочатку подумав, що це жарт, але виявилося, що ні, мені призначили співбесіду і вже за її результатами запропонували посаду голови Кіровоградської ОДА. І на той момент, коли я спілкувався, у президента на мене була зібрана досить груба тека, – розповідав Балонь в інтерв’ю виданню RegioNews.

Активіст Лаврусь запевняє, що команда Балоня практикувала призначення “своїх людей” на місцеві посади.

– У Кіровоградській ОДА, прикриваючись ініціативою президента, через програму Ліфт заводили своїх людей на посади голів РДА. Одним з перших був Новомиргородський район. Алла Дворніченко стала головою райдержадміністрації. Це донька Сергія Шевченка – керівника Держпродспоживслужби в Херсонській області. Товариш Балоня. А син його Сергій прийшов з Балонем у Кіровоградську облдержадміністрацію. Він мав стати керівником апарату, але призначили начальником патронатної служби, – розповів Лаврусь.

Звільнення Балоня

У день затримання Балоня уряд раптом вирішив звільнити його із займаної посади на позачерговому засіданні Кабміну. Що цікаво, питання про його усунення не стояло на порядку денному, а голосування було пакетним.

Денис Шмигаль оголосив про звільнення Андрія Балоня за кілька хвилин перед голосуванням за пакет кадрових рішень. Причину звільнення ніхто не озвучив.

Що відомо про главу ОДА

Андрій Балонь народився у місті Стебники Львівської області. Юридичну освіту здобув у Національному університеті внутрішніх справ, а другий диплом отримав за спеціальністю Фінанси та кредит в КНУ ім. Т. Шевченка.

Після закінчення університету він 10 років пропрацював у структурах МВС, починав свою кар’єру як слідчий одного з райуправлінь МВС на Львівщині.

З 2004 до 2006 року працював старшим слідчим Дрогобицького міського відділу Головного управління МВС у Львівській області, також рік очолював кілька управлінь у цьому регіоні.

У 2012-2015 роках працював в управліннях МВС Житомирської та Полтавської областей. Був доцентом у Полтавському, Херсонському та Одеському університетах.

Вперше потрапив на високу державну посаду в 2017 році, коли його призначили заступником голови Херсонської ОДА з гуманітарних питань, питань фінансів і взаємодії з правоохоронними органами.

Декларація Балоня

Дружина Андрія Балоня має квартиру в Дрогобичі площею 83 м² та квартиру в Києві площею майже 100 м², сам же чиновник не володіє жодним житлом.

Родина задекларувала автомобілі преміум-класу – Jaguar XF, Audi Q7, Porshe Cayenne, а також орендований житловий будинок у Кропивницькому загальною площею 308 м².

Іншим цінним рухомим майном чиновник не володіє. У банках Балонь зберігає понад 724 тис. грн, $118 тис. та €7,7 тис.

26 червня Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.