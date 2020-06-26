Степанов не визначився: МОЗ анонсував добір на посаду голови НСЗУ

На посаду голови Національної служби здоров’я України може відбутися додатковий набір, адже міністр охорони здоров’я України Максим Степанов поки не визначився з кандидатом.

Про це Максим Степанов заявив 26 червня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

– Кандидат на посаду голови НСЗУ не визначений. Ймовірно, буде оголошений додатковий добір, – розповів Максим Степанов.

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За словами міністра, повноцінний конкурс на цю посаду не відбувся через карантин в Україні, його проведуть після завершення дії обмежувальних заходів. Нині можливий лише добір та підписання контракту з його переможцем.

Через стрімке поширення коронавірусу в Україні МОЗ планує посилити контроль за дотриманням обмежувальних заходів.

Йдеться про масковий режим у транспорті та супермаркетах, а також про соціальну дистанцію у громадських місцях.

Крім того, у проблемних регіонах можуть закривати різноманітні заклади.