Україну внесли в список країн, яким хочуть дозволити в’їзд в ЄС – Euronews

Україна вказана серед країн з якими може відкрити кордон Євросоюз.

Про це йдеться в робочому документі, проект якого показав телеканал Еuronews.

Журналісти показали список із 54 країн, з якими можливо відкриють кордони ЄС.

У списку є країни Європи: Андорра, Чорногорія, Сербія, Боснія, Албанія, Грузія і Україна.

Молдову, Росію та Вірменію у список не внесли.

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Поки немає впевненості, чи ці країни затвердять у такому виді. Можливо список був складений за застарілими даними, до початку нового спалаху епідемії.

Відкриття кордонів ЄС

Відкриття кордонів для іноземців співпало із початком туристичного сезону у Європі. Водночас багато країн відмовилися тимчасово приймати туристів з України, але готові давати візи на роботу.

Єдина країна, яка скасувала заборони на кордоні з Україною – Польща. В’їзд у неї відкрився 13 червня без умови карантину. Обмеження щодо міжнародних рейсів були зняті 16 червня.

Джерело: Еuronews