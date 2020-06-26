Затори в Києві 26 червня спостерігаються навіть вдень

Затори в Києві 26 червня, які розпочалися ще вранці, до обіду так і не припинилися.

Станом на 14.00 незручності під час руху відчувають водії на усіх мостах столиці, однак найгірша ситуація на Північному мосту в сторону правого берега.

Увесь центр столиці помічено на мапі заторів червоним.

Проспект Перемоги тягнеться у бік центру від станції метро Політехнічний інститут. В інший бік затори починаються від метро Шулявська.

Майже заблоковано рух вулицею Вадима Гетьмана. Також тягнеться проспект Валерія Лобановського.







Вихідні на День Конституції: Київ уже вдень став у 6-бальних заторах (КАРТА) / 2 фотографии

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Київ роз’їжджається перед довгими вихідними

Одразу три вихідні на День Конституції матимуть українці через те, що свято в 2020 році припадає на неділю, 28 червня.

Громадяни отримають додатковий вихідний 29 червня. Тому будуть тривалі вихідні – з 27 до 29 червня.