Затори в Києві 26 червня спостерігаються навіть вдень

Затори в Києві 26 червня, які розпочалися ще вранці, до обіду так і не припинилися.
Станом на 14.00 незручності під час руху відчувають водії на усіх мостах столиці, однак найгірша ситуація на Північному мосту в сторону правого берега.
Увесь центр столиці помічено на мапі заторів червоним.
Проспект Перемоги тягнеться у бік центру від станції метро Політехнічний інститут. В інший бік затори починаються від метро Шулявська.
Майже заблоковано рух вулицею Вадима Гетьмана. Також тягнеться проспект Валерія Лобановського.
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Київ роз’їжджається перед довгими вихідними
Одразу три вихідні на День Конституції матимуть українці через те, що свято в 2020 році припадає на неділю, 28 червня.
Громадяни отримають додатковий вихідний 29 червня. Тому будуть тривалі вихідні – з 27 до 29 червня.