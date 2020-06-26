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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро подешевшало: курс валют на 26 червня

На 26 червня Національний банк України встановив курс 26,7 грн/1$ – після вчорашнього укріплення гривня дещо впала у ціні.

Зменшення ціни на євро зафіксувалося на позначці у 29,91 грн/1€, зміцнивши про цьому гривню.

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Курс валют в Україні на 26.06:

  • $1 – 26,7 грн;
  • €1 – 29,91 грн;
  • 1 польський злотий – 6,78 грн;
  • 10 російських рублів – 3,84 грн.

Прогноз для валютного ринку

Курс гривні до долара не демонструватиме до кінця року зміцнення через важку економічну ситуацію в Україні.

У держбюджеті-2020 закладено курс на рівні 30 грн/$1. Цей міністр фінансів Сергій Марченко називає “реалістично-оптимістичним”. Водночас він може зрости восени.

Влітку курс української валюти встановиться на позначці 27 грн/1$ і трохи коливатиметься в обидва боки.

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