Коронавірус в Україні 27 червня підтвердили у 42 065 українців, нових випадків – 948.

За добу померло 24 людини, всього від ускладнень коронавірусу не стало 1 110 осіб. Вилікувалися 402 українці. Всього хворобу подолали 18 701 пацієнт.

Всього проведено 631 966 тестувань методом ПЛР.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Поширення коронавірусу по регіонах:

Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області — 168, у Києві – 140 та Рівненській області-111.

Жодного нового випадку не виявлено в Луганській області.

Коронавірус виявлений:

Вінницька область — 1 811 випадків (+23);

Волинська область — 2 161 випадок (+65);

Дніпропетровська область — 1 087 випадків (+6);

Донецька область — 415 випадків (+3);

Житомирська область — 1 371 випадок (+5);

Закарпатська область — 2 640 випадків (+93);

Запорізька область — 565 випадків (+4);

Івано-Франківська область — 2 253 випадки (+36);

Кіровоградська область — 642 випадки (+2);

м. Київ — 4 866 випадків (+140);

Київська область — 2 469 випадків (+50);

Львівська область — 5 004 випадки (+168);

Луганська область — 76 випадків (0);

Миколаївська область — 392 випадки (+8);

Одеська область — 1 567 випадків (+38);

Полтавська область — 309 випадків (+5);

Рівненська область — 3 475 випадків (+111);

Сумська область — 287 випадків (+3);

Тернопільська область — 1 876 випадків (+19);

Харківська область — 2 046 випадків (+53);

Херсонська область — 191 випадок (+1);

Хмельницька область — 777 випадків (+53);

Чернівецька область — 4 631 випадок (+49);

Черкаська область — 635 випадків (+8);

Чернігівська область — 519 випадків (+5).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 25,24%

Івано-Франківськ – 24,11%

Київ – 19,62%

Ужгород – 18,92%

Рівне – 17,66%.

Статистика коронавірусу в Україні на 26 червня показала черговий антирекорд за кількістю нових інфікувань – 1 109 пацієнтів. Всього 19 зафіксували 41 117 осіб.

За два тижні кількість хворих коронавірусом значно збільшилася. Щодня добовий приріст становить не менше 800-900 чоловік.

Влада України пов’язує поширення хвороби з тим, що українці почали масово ігнорувати рекомендації МОЗ і не дотримуються протиепідемічних заходів – соціальну дистанцію, масковий режим в транспорті і т. д.