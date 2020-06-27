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Факти / Україна

948 за добу: кількість хворих на Covid-19 в Україні перевищила 42 тис.

Коронавірус в Україні 27 червня підтвердили у 42 065 українців, нових випадків – 948.

За добу померло 24 людини, всього від ускладнень коронавірусу не стало 1 110 осіб. Вилікувалися 402 українці. Всього хворобу подолали 18 701 пацієнт.

Всього проведено 631 966 тестувань методом ПЛР.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Поширення коронавірусу по регіонах:

Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області — 168, у Києві – 140 та Рівненській області-111.

Жодного нового випадку не виявлено в Луганській області.

Коронавірус виявлений:

  • Вінницька область — 1 811 випадків (+23);
  • Волинська область — 2 161 випадок (+65);
  • Дніпропетровська область — 1 087 випадків (+6);
  • Донецька область — 415 випадків (+3);
  • Житомирська область — 1 371 випадок (+5);
  • Закарпатська область — 2 640 випадків (+93);
  • Запорізька область — 565 випадків (+4);
  • Івано-Франківська область — 2 253 випадки (+36);
  • Кіровоградська область — 642 випадки (+2);
  • м. Київ — 4 866 випадків (+140);
  • Київська область — 2 469 випадків (+50);
  • Львівська область — 5 004 випадки (+168);
  • Луганська область — 76 випадків (0);
  • Миколаївська область — 392 випадки (+8);
  • Одеська область — 1 567 випадків (+38);
  • Полтавська область — 309 випадків (+5);
  • Рівненська область — 3 475 випадків (+111);
  • Сумська область — 287 випадків (+3);
  • Тернопільська область — 1 876 випадків (+19);
  • Харківська область — 2 046 випадків (+53);
  • Херсонська область — 191 випадок (+1);
  • Хмельницька область — 777 випадків (+53);
  • Чернівецька область — 4 631 випадок (+49);
  • Черкаська область — 635 випадків (+8);
  • Чернігівська область — 519 випадків (+5).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 25,24%
  • Івано-Франківськ – 24,11%
  • Київ – 19,62%
  • Ужгород – 18,92%
  • Рівне – 17,66%.

Статистика коронавірусу в Україні на 26 червня показала черговий антирекорд за кількістю нових інфікувань – 1 109 пацієнтів. Всього 19 зафіксували 41 117 осіб.

За два тижні кількість хворих коронавірусом значно збільшилася. Щодня добовий приріст становить не менше 800-900 чоловік.

Влада України пов’язує поширення хвороби з тим, що українці почали масово ігнорувати рекомендації МОЗ і не дотримуються протиепідемічних заходів – соціальну дистанцію, масковий режим в транспорті і т. д.

Фото: Dreamstime

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