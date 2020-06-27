Коронавірус в Україні 27 червня підтвердили у 42 065 українців, нових випадків – 948.
За добу померло 24 людини, всього від ускладнень коронавірусу не стало 1 110 осіб. Вилікувалися 402 українці. Всього хворобу подолали 18 701 пацієнт.
Всього проведено 631 966 тестувань методом ПЛР.
Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.
Поширення коронавірусу по регіонах:
Найбільше нових випадків зафіксовано у Львівській області — 168, у Києві – 140 та Рівненській області-111.
Жодного нового випадку не виявлено в Луганській області.
Коронавірус виявлений:
- Вінницька область — 1 811 випадків (+23);
- Волинська область — 2 161 випадок (+65);
- Дніпропетровська область — 1 087 випадків (+6);
- Донецька область — 415 випадків (+3);
- Житомирська область — 1 371 випадок (+5);
- Закарпатська область — 2 640 випадків (+93);
- Запорізька область — 565 випадків (+4);
- Івано-Франківська область — 2 253 випадки (+36);
- Кіровоградська область — 642 випадки (+2);
- м. Київ — 4 866 випадків (+140);
- Київська область — 2 469 випадків (+50);
- Львівська область — 5 004 випадки (+168);
- Луганська область — 76 випадків (0);
- Миколаївська область — 392 випадки (+8);
- Одеська область — 1 567 випадків (+38);
- Полтавська область — 309 випадків (+5);
- Рівненська область — 3 475 випадків (+111);
- Сумська область — 287 випадків (+3);
- Тернопільська область — 1 876 випадків (+19);
- Харківська область — 2 046 випадків (+53);
- Херсонська область — 191 випадок (+1);
- Хмельницька область — 777 випадків (+53);
- Чернівецька область — 4 631 випадок (+49);
- Черкаська область — 635 випадків (+8);
- Чернігівська область — 519 випадків (+5).
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 25,24%
- Івано-Франківськ – 24,11%
- Київ – 19,62%
- Ужгород – 18,92%
- Рівне – 17,66%.
Статистика коронавірусу в Україні на 26 червня показала черговий антирекорд за кількістю нових інфікувань – 1 109 пацієнтів. Всього 19 зафіксували 41 117 осіб.
За два тижні кількість хворих коронавірусом значно збільшилася. Щодня добовий приріст становить не менше 800-900 чоловік.
Влада України пов’язує поширення хвороби з тим, що українці почали масово ігнорувати рекомендації МОЗ і не дотримуються протиепідемічних заходів – соціальну дистанцію, масковий режим в транспорті і т. д.