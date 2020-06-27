Київ продовжує встановлювати антирекорди добового приросту коронавірусу. За останню добу у столиці на Covid-19 захворіло ще 142 людини, 26 червня кількість нових хворих була 115 осіб.

Загалом станом на 27 червня 2020 року у місті 4 866 підтверджених випадків.

Хто захворів за останню добу:

72 жінки – від 19 до 75 рокiв;

60 чоловіків – від 21 до 94 рокiв;

шість дівчаток – від 9 до 16 років;

чотири хлопчики- від 2 до 15 років.

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16 пацієнтів госпіталізували до столичних лікарень, решта – на самоізоляції.

Лідирує за кількістю нових хворих Дніпровський район міста – 21 випадок.

27 червня 2020 року в Україні коронавірус підтвердили у 42 065 осіб, за добу – 948 нових випадків.

Загалом за період пандемії від вірусу померло 1 110 українців, за останню добу Covid-19 забрав життя 24 людей, одужав за весь час 18 701 пацієнт, за минулу добу – 402.

Серед хворих, за статистикою, більше жінок: 58% проти 42%.

Джерело: Віталій Кличко