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Балоня звільнили з посади очільника Кіровоградської області

Андрія Балоня, якого підозрюють у корупції, звільнили з посади глави Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський 27 червня.

– Звільнити Балоня Андрія Богдановича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою, – вказано на сайті.

Читайте: Призначив Зеленський: що відомо про Балоня, який вимагав 1,8 млн хабаря

Справа Балоня 

Андрія Балоня підозрюють в отримання хабаря у розмірі 1,8 млн грн від одного чиновника, щоб “не перешкоджати його діяльності”.

26 червня Балоня взяли під варту на два місяці з правом на заставу у розмірі 10 млн грн. Його посібника також взяли під варту, альтернатива – внесення застави 5 млн грн.

У НАБУ та СБУ поки не називають фігурантів розслідування.

Андрія Балоня призначили главою Кіровоградської ОДА у листопаді минулого року.

Фото: Андрій Балонь 

Джерело: Офіс президента

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