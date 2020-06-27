З 26 червня в Київській області посилили карантин.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Завантаженість ліжок в лікарнях зараз становить 21,33% при нормі – менше 50%. Середня кількість ПЛР-тестувань – 39,68 при нормі – понад 24% на 100 тис. населення. Коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу становить 6,5% при нормі менше 11%.

Динаміка зростання випадків Сovid-19 зараз 51,28% при нормі не більше 10%. Така ситуація в області відбувається вже більше трьох днів.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Що обмежили:

– скоротили максимально допустиму кількість осіб на масових заходах до 10 за умови дотримання епідеміологічних правил;

– скоротили до 22.00 час роботи кафе і ресторанів.

Посилили контроль за дотриманням протиепідемічних заходів:

– під час пасажирських перевезень у міському, приміському, міжміському внутрішньообласному сполученні;

– на ринках, у закладах торгівлі, харчування, дитячих дошкільних навчальних закладах;

Посилення карантинних обмежень запроваджене до поліпшення епідеміологічної ситуації в Київській області.

Статистика коронавірусу в Україні на 27 червня трохи впала порівняно з попереднім днем, але кількість нових випадків коронавірусу як і раніше велика – 948 за добу. Всього Covid-19 зафіксовано 42 065 осіб.

Станом на 27 червня в Київській області зафіксовано 2 469 випадків. За добу приріст склав 50 нових пацієнтів.

Джерело: Київська ОДА