Клінічна лікарня в Сумах отримала замість 23 апаратів штучної вентиляції легенів лише п’ять через махінації чиновників.

Згідно з угодою, комерційній структурі було перераховано понад 17 млн грн бюджетних грошей, на які фірма повинна була поставити в лікарню 23 апарати ШВЛ, але за фактом дійшло лише п’ять.

Співробітники СБУ встановили, що під час держзакупівель чиновники штучно завищили вартість ШВЛ на 20%.

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За місцем проживання фігурантів були проведені обшуки. Правоохоронці вилучили документи з доказами злочину.

Також медичне обладнання перевірять на відповідність сертифікату.

За фактом розпочато провадження за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Зловмисників перевіряють на причетність до створення злочинної схеми.











П’ять апаратів ШВЛ замість 23: у Сумах чиновники позбавили лікарню обладнання / 3 фотографии

Навіть під час пандемії коронавірусу корупція в Україні процвітає. 5 червня Нацполіція викрила злочинну схему привласнення бюджетних грошей, які виділяли на будівництво амбулаторій.

Серед причетних були посадові особи одного з міністерств, обласних адміністрацій та комерційних структур.

За результатами конкурсних торгів було укладено договір на загальну суму понад 382 млн грн. Будівельні роботи повинні були проводитися в Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській та Черкаській областях.

Щоб привласнити гроші, в офіційні документи за кількістю залучених фахівців, кількості і якості будівельних матеріалів вносили недостовірні дані. Різницю між вартістю фактично виконаних робіт та зазначених в документах розподіляли між учасниками схеми.