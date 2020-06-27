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Факти / Україна

Посилення карантину може відбутися в 13 областях – Степанов

У 13 областях України можуть посилити карантин. Рішення щодо повернення обмежень ухвалюватимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, критерії, за якими визначається ослаблення карантину, перевищені – це і збільшення кількості нових випадків коронавірусу і заповненість лікарень.

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Степанов зазначив, що така ситуація спостерігається в західних областях і в Києві.

– Буде відповідне подання від головних санітарних лікарів областей і на регіональних комісіях ТЕБ і НС будуть ухвалювати рішення щодо посилення карантинних заходів на території того чи іншого регіону, – сказав він.

Статистика коронавірусу в Україні на 27 червня трохи впала порівняно з попереднім днем, але кількість нових випадків коронавірусу як і раніше велика – 948 за добу. Всього Covid-19 зафіксовано 42 065 осіб.

Минулого тижня добовий приріст становив не менше 900 осіб.

Влада України вважає, що зростання кількості хворих пов’язане з масовим недотриманням умов адаптивного карантину.

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