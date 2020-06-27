За минулу добу в Донецькій області захворювання коронавірусом підтвердили у 29 осіб, зокрема у 8-місячної дитини.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

– +29 нових випадків Covid-19 лабораторно підтвердили в Донецькій області протягом доби 26 червня: 3 – в Маріуполі (32-річна жінка і чоловіки 49 і 56 років), по одному – в Костянтинівці (8-місячна дівчинка) і Краматорську ( 47-річна жінка), 24 – в Слов’янську (всі – жінки. Четверо з них – медпрацівники), – написав Кириленко.

За його словами, всі випадки в Костянтинівці та Слов’янську пов’язані з особами, у яких коронавірус був виявлений раніше.

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25 червня в Донецькій області у 22 медичних працівників Слов’янської психіатричної лікарні виявили коронавірус.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 27 червня коронавірус в Україні виявили у 42 065 українців, нових випадків – 948.

За добу померло 24 людини, всього від ускладнень коронавірусу померли 1 110 осіб. Вилікувалися 402 українці. Всього хворобу подолали 18 701 пацієнт.