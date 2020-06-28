Станом на 28 червня в Україні зафіксували 42 982 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 917 людей.
Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 129 людей, за добу – 19 . Повністю вилікувався від коронавірусу 18 701 пацієнт, 233 – за добу.
Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.
Підтверджені випадки за віком:
- 0-17 років – 7%;
- 18-29 років – 11%;
- 30-49 років – 35%;
- 50-69 років – 37%;
- 70+ років – 9%.
Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській області – 173.
Поширення коронавірусу у регіонах:
- Вінницька область — 1 833 (+22);
- Волинська область — 2 228 (+67);
- Дніпропетровська область — 1 087 (0);
- Донецька область — 479 (+64);
- Житомирська область — 1 396 (+25);
- Закарпатська область — 2 726 (+86);
- Запорізька область — 568 (+3);
- Івано-Франківська область — 2 300 (+47);
- Кіровоградська область — 646 (+4);
- Київ — 4 935 ( +69);
- Київська область — 2 506 (+37);
- Львівська область — 5 177 (+ 173);
- Луганська область — 80 (+4);
- Миколаївська область — 436 (+44);
- Одеська область — 1 601 (+34);
- Полтавська область — 310 (+1);
- Рівненська область — 3 568 (+93);
- Сумська область — 295 (+8);
- Тернопільська область — 1 893 (+17);
- Харківська область — 2 082 (+36);
- Херсонська область — 191 (0);
- Хмельницька область — 791 (+14);
- Чернівецька область — 4 686 (+55);
- Черкаська область — 642 (+7);
- Чернігівська область — 526 (+7).
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 25,24%;
- Івано-Франкіськ – 24,11%;
- Київ – 19,62%;
- Ужгород – 18,92%;
- Рівне – 17,66%.
В Україні вже два тижні поспіль фіксують високий добовий приріст хворих, який становить 800-900 інфікованих.
Статистика коронавірусу в Україні 27 червня показала дещо менший результат, порівняно з попередніми днями. За добу виявили 948 нових випадків, загалом кількість хворих становила 42 065.