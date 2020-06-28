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Факти / Україна

917 за добу: в Україні другий день поспіль зменшується кількість хворих на Covid-19

Станом на 28 червня в Україні зафіксували 42 982 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 917 людей.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 129 людей, за добу – 19 . Повністю вилікувався від коронавірусу 18 701 пацієнт, 233 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

  • 0-17 років – 7%;
  • 18-29 років – 11%;
  • 30-49 років – 35%;
  • 50-69 років – 37%;
  • 70+ років – 9%.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській області – 173.

Поширення коронавірусу у регіонах: 

  • Вінницька область — 1 833 (+22);
  • Волинська область — 2 228 (+67);
  • Дніпропетровська область — 1 087 (0);
  • Донецька область — 479 (+64);
  • Житомирська область — 1 396 (+25);
  • Закарпатська область — 2 726 (+86);
  • Запорізька область — 568 (+3);
  • Івано-Франківська область — 2 300 (+47);
  • Кіровоградська область — 646 (+4);
  • Київ — 4 935 ( +69);
  • Київська область — 2 506 (+37);
  • Львівська область — 5 177 (+ 173);
  • Луганська область — 80 (+4);
  • Миколаївська область — 436 (+44);
  • Одеська область — 1 601 (+34);
  • Полтавська область — 310 (+1);
  • Рівненська область — 3 568 (+93);
  • Сумська область — 295 (+8);
  • Тернопільська область — 1 893 (+17);
  • Харківська область — 2 082 (+36);
  • Херсонська область — 191 (0);
  • Хмельницька область — 791 (+14);
  • Чернівецька область — 4 686 (+55);
  • Черкаська область — 642 (+7);
  • Чернігівська область — 526 (+7).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 25,24%;
  • Івано-Франкіськ – 24,11%;
  • Київ – 19,62%;
  • Ужгород – 18,92%;
  • Рівне – 17,66%.

В Україні вже два тижні поспіль фіксують високий добовий приріст хворих, який становить 800-900 інфікованих.

Статистика коронавірусу в Україні 27 червня показала дещо менший результат, порівняно з попередніми днями. За добу виявили 948 нових випадків, загалом кількість хворих становила 42 065.

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