Станом на 28 червня в Україні зафіксували 42 982 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 917 людей.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 129 людей, за добу – 19 . Повністю вилікувався від коронавірусу 18 701 пацієнт, 233 – за добу.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

0-17 років – 7%;

18-29 років – 11%;

30-49 років – 35%;

50-69 років – 37%;

70+ років – 9%.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській області – 173.

Поширення коронавірусу у регіонах:

Вінницька область — 1 833 (+22);

Волинська область — 2 228 (+67);

Дніпропетровська область — 1 087 (0);

Донецька область — 479 (+64);

Житомирська область — 1 396 (+25);

Закарпатська область — 2 726 (+86);

Запорізька область — 568 (+3);

Івано-Франківська область — 2 300 (+47);

Кіровоградська область — 646 (+4);

Київ — 4 935 ( +69);

Київська область — 2 506 (+37);

Львівська область — 5 177 (+ 173);

Луганська область — 80 (+4);

Миколаївська область — 436 (+44);

Одеська область — 1 601 (+34);

Полтавська область — 310 (+1);

Рівненська область — 3 568 (+93);

Сумська область — 295 (+8);

Тернопільська область — 1 893 (+17);

Харківська область — 2 082 (+36);

Херсонська область — 191 (0);

Хмельницька область — 791 (+14);

Чернівецька область — 4 686 (+55);

Черкаська область — 642 (+7);

Чернігівська область — 526 (+7).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 25,24%;

Івано-Франкіськ – 24,11%;

Київ – 19,62%;

Ужгород – 18,92%;

Рівне – 17,66%.

В Україні вже два тижні поспіль фіксують високий добовий приріст хворих, який становить 800-900 інфікованих.

Статистика коронавірусу в Україні 27 червня показала дещо менший результат, порівняно з попередніми днями. За добу виявили 948 нових випадків, загалом кількість хворих становила 42 065.