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Факти / Україна / Суспільство

Чи потрібно носити маску на пляжі – відповідь МОЗ

Носіння захисної маски на пляжі не обов’язкове, якщо є можливість дотримуватись дистанції у 1,5 м.

Про це на брифінгу 28 червня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– На пляжі основною рекомендацією є дотримання соціальної дистанції. Носити маски на повітрі немає потреби, якщо ви не знаходитеся у великому скупченні людей, – сказав Степанов.

Читайте: ВООЗ оновила рекомендації щодо медичних масок

Якщо є натовп – краще одягнути маску або респіратор.

Як носити маску у спеку

Під час температури +30°С і літньої вологості медичні маски замінити бавовняними, з ними легше дихати.

Її можна пошити зі старої футболки або наволочки, каже інфекціоніст Вадим Арістов. Не потрібно купувати легкі синтетичні маски – їх основне призначення це захист від пилу, а не інфекції.

ВООЗ рекомендує носити маски у приміщеннях і у транспорті. Також обов’язково одягати її у місцях скупчення людей – незалежно чи це будівля чи відкритий простір.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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