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Факти / Україна

До послаблення карантину в Україні не готові Київ та ще 11 областей

Згідно з даними МОЗ, станом на 28 червня до послаблення карантину в Україні не готові 11 областей і місто Київ.

У столиці, Хмельницькій, Одеській і Київській областях помітне зростання захворюваності на Covid-19. А у Волинській, Рівненській і Львівській областях перевищує норму відсоток виявлених нових випадків.

Недостатню кількість тестувань серед населення проводять у Донецькій, Миколаївській та Чернігівській областях.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Закарпатській області не дозволяє послабити карантин перевищений показник завантаженості ліжок в лікарнях.

Тому наразі послабити карантин можуть Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Черкаська й Чернівецька області.

Щоб решті областей отримати відповідний дозвіл, потрібно:

  • щоб за останній тиждень кількість хворих не перевищувала 12 на 100 тис. населення;
  • мати 50% вільних ліжок в лікарнях;
  • щоб за останній тиждень на коронавірус перевірили більше 12 осіб на 100 тис. населення.

Загалом статистика коронавірусу в Україні 28 червня свідчить про зменшеня кількості хворих. За добу на Covid-19 захворіли 917 людей, загальна кількість хворих становить 42 982.

Джерело: МОЗ

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