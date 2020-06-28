Графік роботи банків на День Конституції формується на даних, які Національний банк України опублікував на початку 2020 року.
Про це повідомила прес-служба НБУ.
У 2020 році українські банки працюватимуть, спираючись на графік святкових і вихідних днів в Україні.
День Конституції України відзначають щорічно 28 червня.
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Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів День Конституції – це державне свято, яке має бути вихідним. У 2020 році воно припадає на неділю, тому вихідним буде і понеділок, 29 червня.
Тому українські банки будуть вихідними з 27 до 29 червня.
День Конституції України
День Конституції України Верховна Рада ухвалила 28 червня 1996 року. Це був один з важливих кроків у забезпеченні прав людини і громадянина, що в подальшому підвищило міжнародний авторитет України на світовій арені.
До слова, День Конституції України – це єдине державне свято, закріплене у самій Конституції.