Укрпошта - графік роботи на День конституції 2020

День Конституції України припадає на 28 червня – це неділя, тому вихідний день переносять на понеділок 29 червня.
Багато підприємств у зв’язку з цим змінюють графік своєї роботи, Укрпошта не виняток.
Список відділень, які працюють 28 червня:
Графік роботи Укрпошти на День Конституції – які відділення працюють / 2 фотографии
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Список відділень, які працюють 29 червня:
Графік роботи Укрпошти на День Конституції – які відділення працюють / 5 фотографий
День Конституції України
День Конституції України Верховна Рада ухвалила 28 червня 1996 року. Це був один з важливих кроків у забезпеченні прав людини і громадянина, що в подальшому підвищило міжнародний авторитет України на світовій арені.
До слова, День Конституції України – це єдине державне свято, закріплене у самій Конституції.
Джерело: Укрпошта