У Києві станом на 28 червня на коронавірус захворіли 69 людей, загальна кількість хворих становить 4 935. Порівняно з 27 червня, коли за добу зафіксували 142 нових випадки, кількість хворих різко зменшилась.

Одужали за минулу добу 57 людей, померли – четверо. Усього коронавірус подолали 1 547 мешканців столиці.

Захворіли:

34 жінки віком від 22 до 86 років;

33 чоловiків від 21 до 85 років;

6-річна дівчинка і хлопчик, якому 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 14 хворих.

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Найбільше випадків захворювання зафіксували у Дніпровському районі – 16. У Деснянському та

Оболонському – по 9 випадків.

Коронавірус в Україні:

Станом на ранок 28 червня в Україні зафіксували 42 982 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 917 людей.

Загалом від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 129 людей, за добу – 19 . Повністю вилікувався від коронавірусу 18 701 пацієнт, 233 – за добу.