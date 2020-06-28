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Факти / Україна / Суспільство

Київ серед лідерів: де найбільше порушують карантин

За останні дні найбільше порушень карантину виявлено у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та у Києві.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на селекторній нараді президента Володимира Зеленського.

За останні дві доби правоохоронці перевірили понад 6 200 закладів та склали 355 протоколів.

Читайте: Київська область посилила карантин – що під забороною

Усього від початку карантину поліція склала 14 569 адміністративних протоколів і відкрила 176 кримінальних проваджень.

Посилення карантину

Максим Степанов заявив, що у 13 областях України можуть посилити карантин. Рішення щодо повернення обмежень ухвалюватимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Приводом цьому стало перевищення критеріїв, за якими визначається ослаблення карантину. Це і збільшення кількості нових випадків коронавірусу, і заповненість лікарень.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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