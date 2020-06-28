Станом на 28 червня в Збройних силах України на коронавірус захворіла 21 людина. З них на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебуває 14 осіб.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться п’ятеро службовців військових частин Київської області. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Загалом у ЗСУ хворіють 179 людей, всього за час пандемії одужали 310 пацієнтів. Померли від коронавірусу п’ятеро хворих. На ізоляції перебувають 669 людей.

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Коронавірус в Україні

В Україні другий день поспіль зменшується кількість хворих на Covid-19. За минулу добу зафіксували 917 випадків, кількість інфікованих становить 42 982.

Від ускладнень внаслідок захворювання померли 1 129 людей, за добу – 19 . Повністю вилікувався від коронавірусу 18 701 пацієнт, 233 – за добу.

Найбільшу кількість хворих за добу продовжують фіксувати у Львівській області – 173.