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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Український дизайнер Анна Чибісова відкриває бутіки Maison d’Angelann у всьому світі

Цього року була представлена ​​літня колаборація брендів Maison d’Angelann на чолі з Анною Чибісовою, Анжелікою Святаш і відомою бізнес-леді Іреною Сопрано – Sol Angelann, яка отримала назву Bikini collection Sol Angelann.

Український дизайнер Анна Чибісова відкриває бутіки Maison d'Angelann у всьому світі

– Нова колекція вразила мене, я розплакалася, коли побачила перші фотографії. Це було настільки красиво, зворушливо та витончено, що створюючи її, я навіть не мріяла про такий результат, – коментує Анна Чибісова.

Літня колекція купальників була представлена ​​у всіх бутиках Maison d’Angelann, а також у новому корнері бренду в Абу-Дабі. Колекція викликала ажіотаж серед прихильниць Maison d’Angelann і була розібрана в перший же день роботи бутика.

Історія бренду Maison d’Angelann починається з 2014 року, його творцями є подруги дитинства Анна Чибісова та Анжеліка Святаш. Нещодавно відбулося відкриття бутіка українського бренду Maison d’Angelann в Абу-Дабі з колекціями легких шовкових суконь і Bikini collection Sol Angelann.

Найблищим часом відкриється ще один бутик одягу дизайнерів в модному районі Парижа. Простір Boutique Holl український бренд буде ділити з британським лейблом Дженні Пекхем (Jenny Packham), в чиїх сукнях класичної англійської школи знімалася Емма Уотсон в Гаррі Поттері, а також героїня кінострічки Казино Рояль про Джеймса Бонда.

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У планах Анни – міцне закріплення марки на американському та арабському ринках. Чибісова вважає, що жінка не повинна ховатися за безформними oversize-речами. Геть нудні світшоти та жакети, привіт волани, лиск, шик і пудровий колір – так можна описати напрям, в якому працюють дизайнери.

Український дизайнер Анна Чибісова відкриває бутіки Maison d'Angelann у всьому світі

Речі бренду Maison d’Angelann одягають Катерина Осадча, Марія Єфросиніна, Коко Роша, Хайді Клум, Ірина Шейк, Бейонсе, Олівія Палермо, Сара Джессіка Паркер, Кейт Хадсон, Джессіка Альба та інші зірки з усіх куточків світу. Анна Чибісова – дуже популярний блогер в Instagram – у неї понад півмільйона підписників

До речі, відома супермодель російського походження Ірина Шейк зіткнулась зі шквалом критики через фото з книгою про Володимира Путіна.

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