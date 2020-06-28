Український дизайнер Анна Чибісова відкриває бутіки Maison d’Angelann у всьому світі

Цього року була представлена ​​літня колаборація брендів Maison d’Angelann на чолі з Анною Чибісовою, Анжелікою Святаш і відомою бізнес-леді Іреною Сопрано – Sol Angelann, яка отримала назву Bikini collection Sol Angelann.

– Нова колекція вразила мене, я розплакалася, коли побачила перші фотографії. Це було настільки красиво, зворушливо та витончено, що створюючи її, я навіть не мріяла про такий результат, – коментує Анна Чибісова.

Літня колекція купальників була представлена ​​у всіх бутиках Maison d’Angelann, а також у новому корнері бренду в Абу-Дабі. Колекція викликала ажіотаж серед прихильниць Maison d’Angelann і була розібрана в перший же день роботи бутика.

Історія бренду Maison d’Angelann починається з 2014 року, його творцями є подруги дитинства Анна Чибісова та Анжеліка Святаш. Нещодавно відбулося відкриття бутіка українського бренду Maison d’Angelann в Абу-Дабі з колекціями легких шовкових суконь і Bikini collection Sol Angelann.

Найблищим часом відкриється ще один бутик одягу дизайнерів в модному районі Парижа. Простір Boutique Holl український бренд буде ділити з британським лейблом Дженні Пекхем (Jenny Packham), в чиїх сукнях класичної англійської школи знімалася Емма Уотсон в Гаррі Поттері, а також героїня кінострічки Казино Рояль про Джеймса Бонда.

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У планах Анни – міцне закріплення марки на американському та арабському ринках. Чибісова вважає, що жінка не повинна ховатися за безформними oversize-речами. Геть нудні світшоти та жакети, привіт волани, лиск, шик і пудровий колір – так можна описати напрям, в якому працюють дизайнери.

Речі бренду Maison d’Angelann одягають Катерина Осадча, Марія Єфросиніна, Коко Роша, Хайді Клум, Ірина Шейк, Бейонсе, Олівія Палермо, Сара Джессіка Паркер, Кейт Хадсон, Джессіка Альба та інші зірки з усіх куточків світу. Анна Чибісова – дуже популярний блогер в Instagram – у неї понад півмільйона підписників

До речі, відома супермодель російського походження Ірина Шейк зіткнулась зі шквалом критики через фото з книгою про Володимира Путіна.