Відпочинок в Одеській області - влада нагадує про карантин

Через додаткові вихідні на День Конституції в Одеську область на відпочинок приїхали десятки тисяч туристів.

Але голова Одеської ОДА Максим Куций нагадав, що в Україні досі діє карантин, тому потрібно дотримуватися певних вимог.

– Якщо раніше Одещина мала один з найкращих показників щодо поширення коронавірусної інфекції, то сьогодні кількість хвориз за добу значно вища. Тому я вкотре закликаю всіх до свідомої поведінки.

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Максим Куций зазначив, щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади, потрібно:

носити маски та вимагати цього у працівників всіх закладів;

частіше мити руки;

тримати соціальну дистанцію як на пляжі, так і в магазинах та кафе;

повідомляти поліцію про порушення санітарних правил для оперативного реагування.

Одеські пляжі переповнені

Як видно на фото та відео, люди не дотримуються правил соціального дистанціювання.

Багато хто у соцмережах хвастається, як проводять відпочинок у одеських пляжних клубах.

Наприклад, керівник юридичної компанії Легіон з Харкова показав, як витратив 124 тис. грн у клубі Ібіца.

На туристичній вул. Дерибасівській людей стільки ж, як за часів до карантину.

За минулу добу в Одеській області на коронавірус захворіли ще 34 людини. Загалом зафіксований 1 601 випадок Covid-19. За тиждень кількість пацієнтів зросла на 365 осіб.

Загальна статистика коронавірусу в Україні 28 червня свідчить про зменшеня кількості хворих. За добу на Covid-19 захворіли 917 людей, загальна кількість хворих становить 42 982.

Джерело: Думская, Максим Куций

Фото: Думская