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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Станом на 29 червня коронавірус виявили у 43 628 осіб. За минулу добу кількість хворих зросла на 646 випадків.

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10:36 - 29 червня

На ранок 29 червня у Львові та області Covid-19 підтверджено вже у 5292 осіб.

За попередню добу в області, за результатами ПЛР-діагностики, ще у 115 осіб виявлено позитивні результати на коронавірус.

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09:26 - 29 червня

Станом на 29 червня ще у 45 мешканців Києва лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. Двоє людей померли.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 4 980 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Захворіли:

  • 17 жінок віком від 21 до 85 років
  • 27 чоловiкiв віком від 20 до 66 рокiв
  • 3-річна дівчинка.

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09:02 - 29 червня

Станом на 29 червня в Україні зафіксували 43 628 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 646 осіб.

За минулу добу 19 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 1 129 жертв коронавірусу.

93 громадяни перемогли хворобу за добу. За час епідемії вилікувалися від коронавірусу 19 027 осіб.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

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15:41 - 28 червня

Через додаткові вихідні на День Конституції в Одеську область на відпочинок приїхали десятки тисяч туристів.

Але голова Одеської ОДА Максим Куций нагадав, що в Україні досі діє карантин, тому потрібно дотримуватися певних вимог.

– Якщо раніше Одещина мала один з найкращих показників щодо поширення коронавірусної інфекції, то сьогодні кількість хвориз за добу значно вища. Тому я вкотре закликаю всіх до свідомої поведінки.

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15:15 - 28 червня

За добу співробітники Держспоживслужби перевірили в Києві 209 об’єктів на дотримання карантинних заходів.

За результатами перевірки складено сім протоколів. Штрафи повинні заплатити чотири заклади громадського харчування, два розважальних заклади і один промисловий магазин.

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13:30 - 28 червня

Згідно з даними МОЗ, станом на 28 червня до послаблення карантину в Україні не готові 11 областей і місто Київ.

У столиці, Хмельницькій, Одеській і Київській областях помітне зростання захворюваності на Covid-19. А у Волинській, Рівненській і Львівській областях перевищує норму відсоток виявлених нових випадків.

Недостатню кількість тестувань серед населення проводять у Донецькій, Миколаївській та Чернігівській областях.

Закарпатській області не дозволяє послабити карантин перевищений показник завантаженості ліжок в лікарнях.

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12:35 - 28 червня

Станом на 28 червня в Збройних силах України на коронавірус захворіла 21 людина. З них на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебуває 14 осіб.

Загалом у ЗСУ хворіють 179 людей, всього за час пандемії одужали 310 пацієнтів. Померли від коронавірусу п’ятеро хворих. На ізоляції перебувають 669 людей.

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12:32 - 28 червня

Носіння захисної маски на пляжі не обов’язкове, якщо є можливість дотримуватись дистанції у 1,5 м.

Про це на брифінгу 28 червня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– На пляжі основною рекомендацією є дотримання соціальної дистанції. Носити маски на повітрі немає потреби, якщо ви не перебуваєте у великому скупченні людей, – сказав Степанов.

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12:30 - 28 червня
Коли відкриють дитячі табори в Україні

Через високі показники захворюваності на коронавірус в Україні, які фіксують вже другий тиждень поспіль, оздоровчі дитячі табори не відкриватимуть щонайменше до 31 липня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він пояснив, що оздоровчі табори – це велике скупчення дітей, які приїжджають з різних регіонів на відпочинок, а потім перебувають разом певний період часу. Тому існує великий ризик захворіти на Covid-19.

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10:58 - 28 червня
У Києві різко зменшилась кількість хворих на Covid-19

У Києві станом на 28 червня на коронавірус захворіли 69 людей, загальна кількість хворих становить 4 935. Порівняно з 27 червня, коли за добу зафіксували 142 нових випадки, кількість хворих різко зменшилась.

Одужали за минулу добу 57 людей, померли – четверо. Усього коронавірус подолали 1 547 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання зафіксували у Дніпровському районі – 16. У Деснянському та
Оболонському – по 9 випадків.

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