Станом на 29 червня ще у 45 мешканців Києва лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. Двоє людей померли.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 4 980 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
Захворіли:
- 17 жінок віком від 21 до 85 років;
- 27 чоловiкiв віком від 20 до 66 рокiв;
- 3-річна дівчинка.
До лікарень столиці госпіталізували шістьох хворих. Решта – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
Одужали за минулу добу п’ятеро киян. Загалом коронавірус перемогли 1 552 мешканця столиці.
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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі – 10. У Дніпровському – 7. У Солом’янському, Оболонському та Голосіївському – 5 випадків у кожному з районів.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 29 червня в Україні зафіксували 43 628 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 646 людей.
За минулу добу 18 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 1 147 жертв коронавірусу.