Станом на 29 червня ще у 45 мешканців Києва лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. Двоє людей померли.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 4 980 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Захворіли:

17 жінок віком від 21 до 85 років;

27 чоловiкiв віком від 20 до 66 рокiв;

3-річна дівчинка.

До лікарень столиці госпіталізували шістьох хворих. Решта – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за минулу добу п’ятеро киян. Загалом коронавірус перемогли 1 552 мешканця столиці.

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Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі – 10. У Дніпровському – 7. У Солом’янському, Оболонському та Голосіївському – 5 випадків у кожному з районів.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 29 червня в Україні зафіксували 43 628 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 646 людей.

За минулу добу 18 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 1 147 жертв коронавірусу.