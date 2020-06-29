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Факти / Україна

В Україні 646 осіб інфікувалися коронавірусом за добу

Станом на 29 червня в Україні зафіксували 43 628 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 646 осіб.

За минулу добу 18 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 1 147 жертв коронавірусу.

93 громадяни перемогли хворобу за добу. За час епідемії вилікувалися від коронавірусу 19 027 осіб.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 1846 випадків;
  • Волинська область — 2312 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1087 випадків;
  • Донецька область — 481 випадок;
  • Житомирська область — 1404 випадки;
  • Закарпатська область — 2792 випадки;
  • Запорізька область — 570 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2350 випадків;
  • Кіровоградська область — 646 випадків;
  • м. Київ — 4980 випадків;
  • Київська область — 2546 випадків;
  • Львівська область — 5292 випадки;
  • Луганська область — 80 випадків;
  • Миколаївська область — 442 випадки;
  • Одеська область — 1632 випадки;
  • Полтавська область — 312 випадків;
  • Рівненська область — 3638 випадків;
  • Сумська область — 296 випадків;
  • Тернопільська область — 1913 випадків;
  • Харківська область — 2098 випадків;
  • Херсонська область — 191 випадок;
  • Хмельницька область — 798 випадків;
  • Чернівецька область — 4745 випадків;
  • Черкаська область — 642 випадки;
  • Чернігівська область — 535 випадків.

Станом на ранок 29 червня надійшло 753 повідомлення про підозру на Covid-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 88 165 повідомлень про підозру на коронавірусну хворобу.

Нині госпіталізовано 4 559 осіб, з них 83 людини підключені до апарату ШВЛ.

Захворювання підтверджено у 3 175 дітей та 6 665 медиків, з них 4 015 медпрацівників одужали.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

26 червня було зафіксовано абсолютний антирекорд – 1 109 нових випадків інфікувань в Україні. Вчора, 28 червня, відзвітували про 917 випадків коронавірусу за добу.

Фото: Dreamstime

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