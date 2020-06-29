Станом на 29 червня в Україні зафіксували 43 628 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 646 осіб.

За минулу добу 18 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 1 147 жертв коронавірусу.

93 громадяни перемогли хворобу за добу. За час епідемії вилікувалися від коронавірусу 19 027 осіб.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Нині коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 1846 випадків;

Волинська область — 2312 випадків;

Дніпропетровська область — 1087 випадків;

Донецька область — 481 випадок;

Житомирська область — 1404 випадки;

Закарпатська область — 2792 випадки;

Запорізька область — 570 випадків;

Івано-Франківська область — 2350 випадків;

Кіровоградська область — 646 випадків;

м. Київ — 4980 випадків;

Київська область — 2546 випадків;

Львівська область — 5292 випадки;

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 442 випадки;

Одеська область — 1632 випадки;

Полтавська область — 312 випадків;

Рівненська область — 3638 випадків;

Сумська область — 296 випадків;

Тернопільська область — 1913 випадків;

Харківська область — 2098 випадків;

Херсонська область — 191 випадок;

Хмельницька область — 798 випадків;

Чернівецька область — 4745 випадків;

Черкаська область — 642 випадки;

Чернігівська область — 535 випадків.

Станом на ранок 29 червня надійшло 753 повідомлення про підозру на Covid-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 88 165 повідомлень про підозру на коронавірусну хворобу.

Нині госпіталізовано 4 559 осіб, з них 83 людини підключені до апарату ШВЛ.

Захворювання підтверджено у 3 175 дітей та 6 665 медиків, з них 4 015 медпрацівників одужали.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

26 червня було зафіксовано абсолютний антирекорд – 1 109 нових випадків інфікувань в Україні. Вчора, 28 червня, відзвітували про 917 випадків коронавірусу за добу.