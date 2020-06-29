Станом на 29 червня в Україні зафіксували 43 628 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 646 осіб.
За минулу добу 18 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 1 147 жертв коронавірусу.
93 громадяни перемогли хворобу за добу. За час епідемії вилікувалися від коронавірусу 19 027 осіб.
Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.
Нині коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область — 1846 випадків;
- Волинська область — 2312 випадків;
- Дніпропетровська область — 1087 випадків;
- Донецька область — 481 випадок;
- Житомирська область — 1404 випадки;
- Закарпатська область — 2792 випадки;
- Запорізька область — 570 випадків;
- Івано-Франківська область — 2350 випадків;
- Кіровоградська область — 646 випадків;
- м. Київ — 4980 випадків;
- Київська область — 2546 випадків;
- Львівська область — 5292 випадки;
- Луганська область — 80 випадків;
- Миколаївська область — 442 випадки;
- Одеська область — 1632 випадки;
- Полтавська область — 312 випадків;
- Рівненська область — 3638 випадків;
- Сумська область — 296 випадків;
- Тернопільська область — 1913 випадків;
- Харківська область — 2098 випадків;
- Херсонська область — 191 випадок;
- Хмельницька область — 798 випадків;
- Чернівецька область — 4745 випадків;
- Черкаська область — 642 випадки;
- Чернігівська область — 535 випадків.
Станом на ранок 29 червня надійшло 753 повідомлення про підозру на Covid-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 88 165 повідомлень про підозру на коронавірусну хворобу.
Нині госпіталізовано 4 559 осіб, з них 83 людини підключені до апарату ШВЛ.
Захворювання підтверджено у 3 175 дітей та 6 665 медиків, з них 4 015 медпрацівників одужали.
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26 червня було зафіксовано абсолютний антирекорд – 1 109 нових випадків інфікувань в Україні. Вчора, 28 червня, відзвітували про 917 випадків коронавірусу за добу.