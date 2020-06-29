В Україні фіксують вдвічі більше пневмоній, ніж у травні – Степанов

Міністерство охорони здоров’я останнім часом реєструє 4 тис. пневмоній на тиждень, що майже вдвічі більше, ніж на початку травня.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов і уточнив, що на початку останнього місяця весни реєструвалося 2 143 випадки пневмонії на тиждень.

Сплеск пневмоній в Україні спостерігається, зокрема, через ускладнення Covid-19, додав очільник відомства.

– Нині ми тестуємо всі без винятку пневмонії, – заявив міністр.

Степанов вкотре попередив українців, що Covid-19 – серйозна хвороба, запобігти якій можна, виконуючи протиепідемічні правила – носити маску та дистанціюватися від людей на півтора метри.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок 29 червня в Україні зафіксували 43 628 випадки коронавірусу. За минулу добу захворіли ще 646 людей.

За минулу добу 18 осіб померли від ускладнень Covid-19. Загалом уже відомо про 1 147 жертв коронавірусу.